Доверчивость севастопольцев обошлась им в 2,6 млн рублей

Об этом сообщила на своем официальном сайте пресс-служба УМВД России по г.Севастополю.

Согласно опубликованной информации, для обмана семи гражданок, преимущественно пожилого возраста, мошенники использовали, казалось бы, уже известную всем "легенду" о попадании в беду близкого родственника.

Звонки с такой информацией поступили на мобильные и стационарные телефоны. Звонящие представлялись сотрудниками правоохранительных органов и сообщали, что родные сердобольных пенсионерок стали виновниками тяжелых ДТП.

Теперь, чтобы родственникам избежать уголовного наказания, необходимо срочно выплатить крупные суммы пострадавшим.

Наличные (от 100 до 800 тыс рублей) испуганные женщины заворачивали в бумажные свертки и передавали курьерам через таксистов. Причем, последние даже не подозревали, что стали невольными соучастниками мошеннической схемы.

Пресс-служба УМВД России по г. Севастополю также сообщила, что за минувшие сутки местным жителям поступило 25 аналогичных звонков от дистанционных мошенников.