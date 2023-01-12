Будут готовить музеологов, африканистов, судей и историков

В севастопольском государственном университете (СевГУ) еще восемь направлений подготовки лицензированы.

Пять из них предполагают обучение по программе бакалавриата, два — специалитета, одно – аспирантуры. Таким образом, теперь в СевГУ готовят специалистов по 156 направлениям и специальностям.

Итак, бакалавров теперь будут готовить также по направлениям «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия», «Востоковедение и африканистика» (Социально-политические процессы на Ближнем Востоке и Северной Африке), «Биология» (Молекулярная биофизика), «Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства» (Управление транспортными системами и логистическим сервисом на водном транспорте), «Инженерно-экономическое обеспечение технологий и бизнес-процессов водного транспорта» (Инженер-экономист судостроительных и судоремонтных организаций водного транспорта).

По программе специалитета в СевГУ добавлена подготовка по направлениям «Судебная и прокурорская деятельность» (Судебная деятельность) и «Экономическая безопасность» (финансово-экономическая безопасность).

В аспирантуру также будут набирать на направление «Отечественная история».

Как сообщили в пресс-службе СевГУ, открытие новых направлений подготовки связано с социально-экономическим развитием региона, кадровой потребностью и запросом научно-исследовательских организаций Крыма и Севастополя.