«Большая выставка» объединит 30 музеев

Участниками нового всероссийского проекта «Большая выставка» в 2023 году станут 30 музеев, которые покажут свои экспозиции в разных регионах России, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова на пресс-конференции 12 января.

«У нас появился новый проект, который называется „Большая выставка“. <...> Тридцать федеральных музеев первыми представят свои экспозиции в разных уголках нашей страны», — цитирует О.Любимову ТАСС.

В Севастополе, Астрахани и Новосибирске с июня по ноябрь проект «Тысячелетие кочевников. Золото скифов и сарматов» покажет археологические золотые артефакты, произведения живописи и графики из собрания Российской галереи искусств (Севастополь). А осенью три проекта Музеев Московского Кремля откроются во Владивостоке, Хабаровске, Челябинске.

Российский этнографический музей летом представит проект «Мы-русские!» в Калининграде, Казани и Краснодаре, там будет показано около 220 памятников традиционной культуры русских.

О.Любимова добавила, что в этом году федеральные учреждения готовятся представить более 2,5 тыс. выставок. Также продолжится проект «Наши традиции», который знакомит жителей Луганской Народной Республики (ЛНР) с коллекциями российских музеев. Он реализуется при поддержке Минкультуры РФ, Музея Победы и Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР.