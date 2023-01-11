Закон о тишине есть, а тишины нет

Парламентарии на последнем пленарном заседании Законодательного собрания в декабре 2022 года отказались вносить поправки в закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории города Севастополя».

Поправки, которыми предлагалось защитить тишину и покой в садоводческих и огороднических товариществах, были разработаны группой депутатов на основании обращений граждан. Депутат Елена Глотова сообщила о жалобах севастопольцев: на дачах им нет покоя ни днем, не ночью из-за круглосуточных строек.

«Установить круглосуточный запрет на нарушение тишины и покоя граждан в выходной день, в воскресенье и установленные федеральным законодательством и законодательством Севастополя нерабочие праздничные дни», — выделила основные моменты законопроекта Е.Глотова.

Но депутат Вячеслав Горелов, выступая в прениях, предложил законопроект не поддерживать, назвав его «пустым и кабинетным».

В пламенном выступлении он сообщил, что после принятия новой редакции данного закона прошло два года, но в городе ничего не изменилось. Депутат пригласил всех желающих послушать вечером, как строится новый Херсонес. По его словам, люди, которые живут по четной стороне улицы ул.Ерошенко и на ул.Надежды Островской, уже давно «с ума сходят по ночам». Там всё гремит, грохочет и тарахтит в три смены! А на площади 50-летия СССР ближе к полуночи регулярно развлекаются дрифтеры, при этом ГАИ остановить это безобразие даже не пытается.

— Я предлагаю этот проект закона не поддерживать, поскольку он придуман в кабинете и никакого отношения к реальной жизни не имеет. Необходимо подождать полтора-два года и провести его правовой мониторинг. Надо понять, исполняется он или не исполняется. Если не исполняется, то почему? Тогда уже вносить в него разумные, аргументированные изменения. Пустой закон, — уверен В.Горелов.

Доводы Е.Глотовой, что данный закон направлен на искоренение проблем, на которые сигнализируют жители города, а проблема состоит в его правоприменении и относится к полномочиям правоохранительных и исполнительных органов власти, были коллегами проигнорированы.

В результате 11 депутатов проголосовали «за», два — «против», пять воздержались. Законопроект был отклонен.