Возле ТЦ «Лаванда» построят два детских сада и физкультурный комплекс

В последние дни 2022 года ГКУ «Единая дирекция капитального строительства Севастополя» подписала три крупных государственных контракта в общей сложности более чем на миллиард рублей с генеральным подрядчиком группы компаний «ИнтерСтрой» — ООО «СУ-82».

За эти деньги в рамках госпрограммы «Социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя» на ул.Вакуленчука (напротив Института токов) подрядчик возведет два детских сада и физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК).

Современные детские сады предусматривают создание комнат для игр и сна, зоны для творчества, развивающих занятий, музыкальные и спортивные залы, медицинские и пищеблоки, столовые. Во дворе и внутри зданий будут созданы все условия для доступа маломобильных групп граждан.

ФОК с залом для бокса, согласно контракту, будет предназначен не только для занятий, но и для тренировок профессиональных спортсменов и региональных соревнований по боксу.

Контракты действуют до 2026 года, хотя строительство трех новых объектов должны завершиться раньше. Предусмотрен аванс в 90% от стоимости контракта: детский сад на 120 мест — 264,62 млн рублей; детсад на 260 мест — 426,49 млн рублей; ФОК — 324,13 млн рублей.

Распоряжение правительства Севастополя о выплате аванса в 90% от суммы контракта при строительстве социально значимых объектов было подписано в начале ноября 2022 года. Подобную меру директор департамента капитального строительства Игорь Ахмедов объяснил необходимостью закупки строительных материалов, имеющих тенденцию к резкому и неконтролируемому удорожанию. Тогда же он указал, что физкультурно-оздоровительный комплекс на ул.Вакуленчука планируют сдать в первой половине 2024 года.

Проект комплексной застройки на ул.Вакуленчука между торговым центром «Лаванда» и автозаправкой у остановки «Студенческий городок» в конце 2018 года рассматривался на архитектурно-художественном совете в департаменте архитектуры. Разработчики проекта столкнулись с трудностями: сложный рельеф, перепад высот от 3 до 10 метров, в зоне участка проходят водопровод, ЛЭП и другие объекты, имеющие охранную зону. Рядом — одна из главных автомобильных артерий города — ул.Вакуленчука с большим трафиком и вечными пробками. Чтобы оградить детские сады от дорожного шума, придется устанавливать защитный экран.

Эксперты архитектурно-художественного совета рекомендовали тогда проект застройки доработать. Больше на суд экспертов и горожан он не выносился.

Начинается планировка территории

10 января на сайте правительства появилась информация о проведении общественных обсуждений проекта по планировке и межеванию территории, расположенной в районе ул.Вакуленчука, где именно и разместятся спорткомплекс, два детских сада на 260 и на 120 мест, офисное здание для проведения научных исследований, магазины с подземным паркингом на 29 автомобилей и трансформаторная подстанция.

С документацией можно ознакомиться на экспозиции проекта, проводимой в электронном виде на сайте департамента архитектуры в разделе «Общественные обсуждения» с 17 по 31 января.