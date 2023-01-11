Внедрение электронных сертификатов для инвалидов в Севастополе идет неидеально

Инвалиды и другие льготники с 1 января 2023 года смогут приобретать по электронному сертификату не только реабилитационные технические средства, но и лекарственные препараты, медицинские изделия и лечебное питание. Полный перечень должны определить региональные власти.

«Севастопольская газета» поинтересовалась у председателя постоянного комитета Законодательного Собрания по здравоохранению и социальной политике Татьяны Щербаковой насколько соответствующие департаменты готовы к работе с электронными сертификатами, где можно увидеть перечень реабилитационных технических средств, лекарственных препаратов, медицинских изделий и лечебного питания.

Депутат объяснила, что эта работа началась еще в сентябре. Примерно 10% инвалидов уже подали заявления на получение сертификатов. Кроме того комитет, который она возглавляет, собирался отдельно в связи с поступающими в этой сфере жалобами.

— Здесь нужно понимать следующее. Первое, пока, к сожалению, сам процесс отбора средства реабилитации не очень простой. Мы сами заходили на этот сайт, где предлагают выбрать необходимые медицинские изделия по индивидуальному плану реабилитации и, честно говоря, [чтобы найти, что надо, Прим.ред] надо потренироваться... Далеко не все вот так с кондачка смогут сайтами воспользоваться. Второе, не все средства реабилитации, доступные по сертификату, входят в перечень. Третье, инвалид может выбирать, каким образом ему получить прописанное в его протоколе средство реабилитации. Его можно получить по электронному сертификату, если человек выбирает более укомплектованную вещь, у него появляется возможность доплаты, — объяснила Т.Щербакова.

По ее словам, члены комитета договорились, оказывать содействие департаменту соцзащиты в том случае, если руководители общественных организаций инвалидов изъявят желание научиться работать с этими сайтами (https://ktsr.sfr.gov.ru/ и https://sfr.gov.ru/). В свою очередь парламентарии помогут найти помещение с компьютерами, а сотрудники фонда соцзащиты будут проводить учебу с руководителями подразделений инвалидов.

— В силу того, что мы об этом договорились только в начале декабря, инвалиды с такой просьбой пока не обращались. Как только обратятся мы организуем обучение. Сказать, что эта работа идет идеально и всем хорошо, я не могу, — резюмировала Т.Щербакова.

Электронный сертификат (ЭС) ─ это запись в Фонде соцстрахования о льготнике, которая привязана к банковской карте системы «Мир». В этой записи уточнен перечень товаров и категорий, доступных льготнику и рекомендованных в его индивидуальной программе реабилитации, их параметры и стоимость.

Если раньше ЭС можно было использовать только для приобретения технических средств реабилитации, то с этого года функционал программы расширяется – можно будет приобретать льготные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание. Важным преимуществом электронного сертификата является возможность выбора аптеки, где нужный препарат есть в наличии, и торгового названия препарата. В случае нехватки средств сертификата разницу можно будет доплатить личными средствами.

На основании федерального закона «О приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата» получить медицинское обеспечение могут: дети-инвалиды, инвалиды; ветераны ВОВ, участники боевых действий; члены семей погибших военнослужащих; участники аварии на ЧАЭС; обладатели ордена «Житель блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя»; граждане на ОСС, если их страховой случай дает им право получения льготной медпомощи; другие россияне, для которых льгота определена в индивидуальном порядке.