Парки заставят ларьками

В Севастополе станет больше нестационарных торговых объектов (НТО) в парках и скверах. Их количество увеличено с 1723 до 1783. При этом из 60 новых НТО — 22 разместят в парке Победы.

Другие парки и скверы Севастополя меньше размером, поэтому цифры освоения их территории торговцами и общепитом не такие масштабные: девять — в парке им.Ахматовой, по пять — в сквере Севастопольских курсантов и в Комсомольском парке. Кроме того, торговлю развернут в парке 60-летия СССР, скверах на ул.Музыки, Кесаева и Блюхера, а также в Инкермане.

Итоги конкурсов на право размещения 12 НТО на территории парка Победы подвели 28 ноября и 5 декабря 2022 года. Участники торгов должны были, в том числе, предоставить план благоустройства территории по периметру нестационарного объекта, в котором должны быть предусмотрены зеленые насаждения — не менее пяти, система видеонаблюдения и не менее двух «объектов малых архитектурных форм», вероятно это урны. Предпочтение отдавалось предпринимателям, зарегистрировавших свою деятельность на территории Севастополя, следует из протокола подведения итогов, размещенного на сайте ГБУ «Парки и скверы».

Места для размещения торговых павильонов, предназначенных для «услуг общественного питания», выделены самые проходные : возле фонтанов городов-героев, на тропинке к пляжу и вблизи памятника Георгию Победоносцу. Схема размещения этих объектов была утверждена постановлением правительства Севастополя от 12 августа 2022 года — документ выложен на сайте этого органа власти.

Победителями конкурса были признаны индивидуальные предприниматели Артур Тарасов, Эдуард Третьяк, Алексей Руденков, Алла Шуклина, Наталья Ступина. При этом, например, ИП Тарасов стал победителем сразу нескольких лотов. Датой регистрации ИП указан август 2022 года, а основным видом деятельности — «техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств». Основным видом деятельности ИП Третьяк значится «деятельность в области права». Дата регистрации ИП Шуклиной — октябрь 2022 года, основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Начальная цена каждого лота составляла 16 632 рубля в месяц, срок договора — до конца декабря 2025 года. Но в итоге предложения победителей выросли до 30-47 тысяч рублей в месяц.