В «Январских окнах» — герои Мольера

В окнах Севастопольской детской художественной школы на улице Ленина, 47 проходит ежегодная зимняя выставка «Январские окна». Этой традиции учебного заведения много-много лет.

«Традиция делать подобные выставки в окнах в нашей художественной школе появилась очень давно. В этом году в прорезных композициях представлен мир Мольера. Правда, что кое-что «затесалось» из «Фауста» Гете. Работы создавали дети из разных классов художественной школы — от восьми до 16 лет», — рассказала методист художественной школы Анна Сорокина.

Впрочем, без традиционных сказочных сюжетов, а также елочек и снежинок здесь тоже не обошлось. Но в центре внимания — сюжеты из произведений французского драматурга 17 века. Названия его комедий — «Тартюф», «Дон Жуан» и «Мнимый больной» слышали даже люди, далекие от литературного и театрального мира.

Как создаются прорезные картины, рассказала А.Сорокина: «Педагог на занятиях читает какое-либо произведение, а дети карандаши делают раскадровки. Или, допустим, произведение зачитывается во время другого урока и тогда они получают домашнее задание. Это достаточно сложная работа — композиция должна выглядеть единым кружевом».

Из эскизов, созданных учениками, отобрали лучшие, которые теперь и размещены на выставке в окнах. Продлится она до конца января.

Впрочем, в художественной школе такие выставки из прорезных композиций бывают периодически к значимым событиям, и не только к Новому году.