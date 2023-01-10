Таврида — пещера наоборот

Именно так назвали открытую в 2018 году при строительстве трассы «Таврида» самую крупную в предгорном Крыму карстовую пещеру. С лета 2022 года этот объект открыт для всеобщего посещения.

Пещера расположена в 12 километрах от Симферополя, совсем недалеко от поселка Зуя. Таврида — одна из девяти оборудованных для посещения пещер Крыма, причем остальные находятся в главной гряде Крымских гор, а эта — в предгорье.

Более того, пещера Таврида совершенно необычная. Например, там отсутствуют привычные сталактиты, сталагмиты и сталагнаты, зато пространство изобилует множественными карстовыми полостями, куполами, галереями, ходами и вертикальными колодцами. Кстати, последние тоже наоборот, поскольку направлены они не вниз, а вверх.

Все дело в особенности образования карстового слоя, который сформирован не классически — сверху вниз, а снизу — вверх. В науке такой карст называется гипогенным, то есть карстом наоборот.

Следуя природному принципу, под Новый год здесь даже елку установили наоборот, подвесив ее на потолке конусом вниз.

Как установили ученые Крымского федерального университета им.Вернадского, очень давно в этом месте находилось дельта огромной реки, по размеру сопоставимая с дельтой современной Волги. Там накапливалось много песка, получившего название мазанский. После реки там долго была суша, после чего пришли океанские воды и началось формирование известняка.

Пещера окончательно сформировалась 3-5 миллионов лет назад, и с тех пор сейсмически неактивна.

Ученые оценивают протяженность пещеры на уровне двух километров, но для посещения пока открыто 480 метров. Это вполне оборудованное пространство, с тропиночной и художественной подсветкой, удобно вымощенное брусчаткой даже для передвижения на коляске.

Брусчатку при необходимости можно легко разобрать, за счет плитки также удалось сохранить природный микроклимат пещеры: постоянную температуру на уровне +13...+14 градусов и влажность — 99,3%.

Это и еще несколько параметров в круглосуточном режиме фиксируют множество датчиков.

Оказывается, при таком сочетании температуры и влажности в пещере не достигается «точка росы», вся влага остается в воздухе и не образует конденсат. Поэтому сырости в пещере нет!

Некоторые ученые считают, что пещера расположена над огромным тектоническим разломом и подогревается изнутри, поэтому там значительно теплее, чем в других крымских пещерах, где температура и летом, и зимой держится в пределах восьми градусов. Другое мнение: внутреннее тепло пещеры обеспечивается за счет разложения большого количества органики, так называемой палеофауны.

Миллион лет до нашей эры

О древних животных, так или иначе оказавшихся внутри пещеры, можно получить представление на задворках территории спелео-палеонтологического комплекса: здесь свалены в кучу макеты саблезубого тигра, мамонта, гиены, медведя...

Инсталляция пользуется явным интересом многочисленных экскурсантов, но «доисторические животные» из стекловолокна имеют плачевный вид: верхний слой явно пострадал от климатического воздействия, есть трещины, сколы, дыры, облупленная краска.

Между тем, именно такая инсталляция хорошо дополняет рассказ экскурсовода, с информацией о первых обитателях Тавриды — летучих мышах. Впрочем, кроме них, в пещере найдены костные останки гигантской короткомордой гиены пахикрокута, гигантского саблезубого кота, предка современных бурых медведей, гигантских слона, верблюда, страуса, предка современных носорогов, а также дикообраза. Все они, за исключением дикобразов, стали жертвами хищников и таким образом оказались в пещере. Они жили в пещере в разное время, так что коммуналки там никогда не было, дикобразы — не в счет! В нынешней экспозиции выставлены найденные палеонтологами останки этих животных.

Под трассой «Таврида»

Пещера действительно расположена под ныне действующей трассой из Керчи в Севастополь. Ее удалось сохранить, применив при строительстве дороги уникальные технологии и как бы прикрыв пещеру сверху огромной железобетонной плитой, удерживаемой мощными сваями. Изнутри пещеры одну сваю можно даже увидеть. Есть место, где видно и само полотно трассы, только снизу.

Для посетителей разработана увлекательная экскурсия, которая интересна не только взрослым, но и детям. Разумеется тем, для кого подобная информация не является преждевременной. Было бы неплохо ограничить правилами возраст экскурсантов, с учетом специфики обстановки. Тогда бы малыши не маялись на руках взрослых, а все остальные получили бы полноценную возможность слушать рассказ экскурсоводов, а не испуганный крик младенцев. Считаем, что и с собаками на экскурсию в пещеру пускать не стоит.

Надеемся, руководство комплекса обдумает целый ряд организационных вопросов, которые бы сделали бы пещеру комфортным экскурсионным объектом полуострова.

Например, хотелось бы, чтобы очереди в кассу и в туалет были не столь длинными, чтобы на территории были места ожидания экскурсий с возможностью перекусить и выпить чашку кофе. А на трассе «Таврида» — указатель, куда сворачивать, чтобы посетить пещеру-тезку.

И советы бывалых: чтобы не стоять в очереди в кассу, выезжайте из Севастополя на экскурсию в пещеру Таврида пораньше. Поворот с трассы — по указателю на Нижние Орешники.

Мамонты — не те

Вопросы, появившиеся после посещения пещеры «Севастопольская газета» задала специалисту по информации научного спелео-палеонтологического комплекса Екатерине Самохиной.

Она пояснила, что макеты доисторических животных, выставленные на территории, оказались некачественными, не соответствующими техническому заданию и выполненными из другого материала. Именно поэтому они до сих пор не приняты музейным комплексом.

Дело в том, что запутанная система закупок и пандемия не позволила заказать макеты в Китае, как планировалось изначально. Заказ выполнил российский производитель, но некачественно. Теперь макеты попросту простаивают на территории, ожидая возврата производителю.

Что касается очередей, то в администрации обещали решить этот вопрос, правда сославшись на небывалый интерес крымчан к пещере, проявленный в первый день работы спелео-палеонтологического комплекса в новом году — 4 января. Уверяют, что даже летом такого наплыва экскурсантов не было. За три дня полноценной работы в новогодние праздники пещеру Таврида посетили более 2,5 тысяч человек! В часы пиковой нагрузки экскурсии отправлялись каждые 10 минут. К тому же, работа единственного кассира затруднена необходимостью проверять паспорта крымчан для предоставления им положенной скидки.

Что касается туалетов, то, по словам Е.Самохиной, на территории у парковки сейчас завершается строительство дополнительных модулей, которые в ближайшее время будут введены в эксплуатацию.

Есть планы и по поводу организации общепита. Полноценное кафе, скорее всего, открыть к сезону не получится, но фуд-корты, где можно, ожидая экскурсию, выпить кофе с булочкой, открыть обещают.