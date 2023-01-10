Привезли подарки в луганский госпиталь

Общественная организация «Соотечественники Севастополя» в канун новогодних праздников привезла подарки и гуманитарную помощь бойцам, которые находятся на лечении в Луганской многопрофильной больнице №2.

«Вместе с нами в госпиталь пришла и луганская молодежь — это была их инициатива, которую мы поддержали. В итоге встреча с пациентами больницы получилась обстоятельной и совершенно не официальной — что очень важно. Кстати, для молодежи это оказалось значимым и весомым событием. Они сказали, что повзрослели только за одно посещение госпиталя и теперь по-другому будут смотреть на все происходящее», — рассказал руководитель общественной организации «Соотечественники Севастополя» Андрей Соболев.

Ребята и дальше продолжат посещать раненых. Эта инициатива была высоко оценена общественниками Донбасса, которые считают подобные встречи важными для патриотического воспитания молодежи.

Вместе в севастопольцами и луганской молодежью больницу посетил заместитель председателя Молодежного совета Федерации профсоюзов ЛНР Александр Погорелый. Он выразил благодарность А.Соболеву и сообщил, что также гуманитарную помощь от «Соотечественников Севастополя» передали представители Ровеньковской территориальной организации Профсоюза работников угольной промышленности ЛНР в ГУ «Ровеньковская центральная городская многопрофильная больница».

Гумпомощь будет распределена среди раненых военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию. Кроме того, по словам А.Погорелого, раненым участникам СВО привезли соки, фрукты, печенье, а также сладкие новогодние подарки, которые предоставила Федерация профсоюзов Ростовской области.