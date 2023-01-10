При начислении льгот участникам СВО возникли проблемы

Необходимые для оформления льгот документы в разных воинских частях выписываются по-разному, что в дальнейшем становится препятствием в получении социальной помощи.

Предоставить меры социальной поддержки по принятому в декабре 2022 года заксобранием Севастополя закону можно только в том случае, если человек предоставит документы, подтверждающие, что он в определенное время был в определенном месте и выполнял определенные задачи. С этим как раз и возникли проблемы, сообщила председатель постоянного комитета Законодательного Собрания по здравоохранению и социальной политике Татьяна Щербакова.

Оказалось, что форма документов, которые выдаются участникам СВО, бесконечно разнообразна и не всегда соответствует тем требованиям, которые депутаты заксобрания прописали в законе.

— Если наши департаменты, допустим, выдадут какие-то меры соцподдержки, особенно связанные с бюджетным финансированием, а потом к ним придет прокуратура и скажет: на каком основании вы потратили деньги? Этот документ не отвечает требованиям закона.., — объяснила гипотетическую ситуацию Т.Щербакова.

Чтобы решить проблему, члены постоянного комитета, который она возглавляет, направили письмо губернатору и попросили его донести до руководителей МО и ЧФ, чтобы те разъяснили своим кадровым службам, каким образом, и какие документы нужно выдавать участникам СВО.