Опубликовали результаты пересчета россиян

С момента последней переписи населения в 2010 году россиян стало больше на 2,05 млн человек (1,4%). Рост произошел не за счет рождаемости, а за счет мигрантов. В итоге получилось почти 147,2 млн жителя страны. При этом 75% – это городское население. Соотношение мужчин и женщин уже стало традиционным: женщин в России больше, чем мужчин. Так, на тысячу представителей «сильного пола» приходится 1151 представительниц«слабого». Средний возраст гражданина РФ составил 41,1 год.

Национальность

Данные по национальному составу населения в Росстате появились буквально перед Новым годом. Свою национальность указали только 130,587 млн человек — около 16,6 млн не указали вообще никакую национальную принадлежность, Ожидаемо, что преобладающей национальностью в нашей стране являются русские — их по данным переписи 105 579 179 человек (71,73%). На втором месте расположились татары — 4,7 млн человек (3,20%), на третьем — чеченцы, чья численность составляет 1,67 млн человек (1,14%), на четвертом — башкиры — 1 571 879 человек (1,07%). На пятом — чуваши (1 067 139 человек или 0,73%). Количество чувашей по сравнению с данными переписи 2010 года сократилось почти на 400 тысяч человек).

Украинцы по данным переписи заняли восьмое место. Впрочем, ситуация за последний год могла сильно измениться. На октябрь 2021 года в стране их проживало 884 007 (0,6%).

Сельских жителей стало меньше

Россияне продолжают перебираться в города, мегаполисы разрастаются. Так, если в 2010 году было всего 12 городов-миллионников, то сейчас их уже 16.

Всего в РФ насчитали 1118 городов, поселков городского типа — 1179 и сел более 153 тысяч. Правда, более 24,7 тысяч сел опустели. Так, в ЦФО без населения пустуют почти 12 тысяч сел, в СЗФО — безлюдными остались 7,5 тысяч деревень, в ЮФО — 1984, в Крыму переписчики насчитали всего восемь безлюдных поселков.

Зато выросло число жителей в 28 российских регионах. В числе лидеров по этому показателю Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Краснодарский край. Краснодар обогнал Волгоград и стал вторым по численности населения городом ЮФО после Ростова-на-Дону. В Ростове на октябрь 2021 года жило 1,14 млн человек, в Краснодаре — 1,1, в Волгограде — 1,01. В Новосибирске население выросло на 10,6%.

В СФО находится регион с самым большим падением численности населения — это Алтайский край: минус 256 тысяч человек. При этом население столицы Алтайского края, Барнаула, продолжает расти.

Трудоспособное население

Из всех жителей страны трудоспособное население составляет около 60,201 млн человек. В целом на тысячу лиц трудоспособного возраста приходится 714 лиц нетрудоспособного возраста, из них 228 детей и подростков до 16 лет и 426 лиц старше трудоспособного возраста.

Меньше всего нагрузка на трудящихся ложится в Ингушетии — 509 человек нетрудоспособного возраста на тысячу работающих. А труднее всего работающим приходится в Курганской области — на тысячу человек трудоспособного возраста приходится 895 человек нетрудоспособного (327 детей и 568 пожилых человек).

Источник средств к существованию указали 141, 752 млн граждан. Из них 58, 4 млн человек живут на зарплату, пенсию получают 42,7 млн, а на иждивении находятся 32,4 млн.

Образование и брак

На вопрос про брачные узы захотели ответить 103, 614 млн человек. Из них состоят в браке 60,061 млн, но в зарегистрированном только чуть более 54, 6 млн человек. Никогда не состояли в браке — 19, 634 млн человек.

О том, что они имеют высшее образование сообщили 26 млн человек, среднее профессиональное — 40,6 млн граждан.

Жилищные условия

Про жилищные условия вопрос переписчики задавали впервые. Судя по ответам, население в нашей стране живет не так уж и плохо. Так, в коммунальных квартирах проживают чуть более 1,5 млн человек, в общежитиях — 2,85 млн. А вот в отдельных квартирах и индивидуальных домах — 99 млн и 42 млн соответственно.