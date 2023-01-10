Нерешаемых вопросов с льготными лекарствами в городе нет

Об этом 10 января заявила журналистам председатель постоянного комитета Законодательного Собрания по здравоохранению и социальной политике Татьяна Щербакова в ходе своего отчета о проделанной работе.

Тема несвоевременного обеспечения или отсутствия льготных лекарств в аптечных сетях Севастополя поднималась СМИ неоднократно.

И в первый рабочий день наступившего года в редакцию «Севастопольской газеты» обратилась читательница. После прохождения процедуры химиотерапии лечащий доктор прописал ей жизненно важное и недорогое лекарство «Тамаксифен». Еще в ноябре она его смогла получить. Но уже в декабре возникли проблемы: в поликлинике ей просто отказались выписать рецепт, сославшись, что препарата в льготной аптеке просто нет. Лекарство пришлось заказывать через родственников на материке.

Т.Щербакова подтвердила существующую проблему с «Тамаксифеном». В прошлом году департамент здравоохранения четыре раза выходил на торги с целью закупки данного лекарства, но ни один поставщик на торги не вышел. При этом других способов, кроме госзакупок, у департамента для приобретения препарата нет.

— В связи с этим по рекомендации главного внештатного онколога Севастополя во всех рецептах лечащие специалисты будут заменять «Тамаксифен» на «Анастрозол». Действие данного препарата, по уверению врачей, соответствующее. Поэтому женщине, необходимо обратиться к своему лечащему врачу, который заменит отсутствующий препарат на аналог, он в городе есть, — посоветовала депутат.

Также Т.Щербакова рассказала, что в некоторых случаях лекарства отсутствуют в аптеках из-за их невостребованности.

— Буквально в ноябре к нам обратились с просьбой срочно достать препараты для диабетиков в Херсонской области. Я обзвонила и объехала все лекарственные сети. Выяснилось, что диабетические препараты в аптечных сетях купить нельзя. На вопрос, почему? Оказалось, что их нет в розничной сети, потому что государство всех нуждающихся ими снабжает бесплатно, поэтому в аптеках такие лекарства покупать перестали. А коль их не покупают, то их и не заказывают, — объяснила депутат.

Другая проблема с льготными лекарствами — это планирование. Закупается определенное количество препаратов на определенное количество больных, но в течение года проявляются новые люди с таким же диагнозом...

Т.Щербакова порекомендовала, в случае, если возникают проблемы с препаратами, первое, что необходимо сделать — это обратиться к лечащему врачу, который выяснит, есть ли препарат в аптечных сетях или нет, сообщит, когда он может там появиться, или заменит его на аналогичный.

У редакции и читательницы осталось два невыясненных вопроса. Первый — почему пациентке о замене льготного препарата в поликлинике больницы №4 не сказали в декабре? И как проконсультироваться с врачом, если срочно записаться на прием — нереально?