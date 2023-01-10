На Кирпичной горит частный дом

На сайте Главного управления МЧС России по городу Севастополю сообщили, что в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Севастополю от очевидцев поступило сообщение 10 января в 12.40.

– К месту выдвинулись силы МЧС России: два отделения 1-й пожарно-спасательной части, одно отделение 2-й пожарно-спасательной части, 1 автоцистерна ВДПО, а также служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ. По прибытии подразделений информация подтвердилась. На тушение подано два ствола «Б». По первичной информации, площадь пожара составляет 40 квадратных метров. Погибших, пострадавших нет. Из дома вынесен газовый баллон, его критического нагрева не допущено, – сказано в официальном сообщении.

Корреспондентам «Севастопольской газеты» довелось наблюдать работу пожарных. Вскоре поступило сообщение, что пожар локализован, а ситуация находится под контролем экстренных служб.

Тем не менее работы, связанные с пожаротушением, на месте продолжились, а на объект дополнительно прибыли еще две пожарные машины.

Кроме них, на место пожара прибыли представители полиции, а также машины скорой помощи, что предписано в подобных случаях.

Никого из посторонних к месту тушения не допустили.

О причинах и обстоятельствах происшествия пока не сообщается, они будут установлены позже.