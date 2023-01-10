Маскировочные сети плетут в школе-интернате №1

Ученики и педагоги коррекционной общеобразовательной школы-интерната №1 передали участникам СВО маскировочные сети. Их плетут на уроках труда и после учебы.

«Мы не впервые принимаем участие в подобных акциях. Так, в августе мы писали письма бойцам, а потом их отправили через волонтерскую организацию. Перед новым годом мы снова задумались, как можно помочь людям, которые нас защищают. Ведь многие севастопольцы и шьют, и вяжут, и пекут, а что можем мы? Плести маскировочные сети предложила наш учитель труда Светлана Кузнецова, которая и обучает этому делу ребят и педагогов», — рассказала заместитель директора по воспитательной работе Татьяна Яковлева.

Идею озвучили на общешкольной линейке и на классных часах. Изначально предполагалось, что в акции будут участвовать школьники с 5 по 11 класс. Неожиданно с большим энтузиазмом откликнулись даже родители учеников начальной школы — они принесли всевозможные ткани, в том числе, простыни.

На первую сеть ушло немало времени — больше двух недель. Все-таки это был первый подобный опыт, причем основной проблемой оказалось подобрать основу — ее решили сделать из волейбольных сеток нужного размера. Закупили их на личные деньги учителей, которые захотели принять участие в акции.

Дальше дело пошло гораздо быстрее: с основами для сетей стали помогать севастопольские волонтеры. С их помощью удалось наладить практически серийное производство, для чего был специально оборудован кабинет труда. В ближайшее время на передовую отправят еще девять маскировочных сетей. Впрочем, останавливаться на этом в интернате не собираются.

«Наши дети работают с большим удовольствием. Они понимают, для чего и для кого они это делают. И учителя после работы также присоединяются к плетению сетей», — рассказала Т.Яковлева.

Впрочем, привлекать детей к добрым делам — давняя традиция школы-интерната. Например, в канун Нового года здесь прошла акция «Твори добро своими руками». Совместными усилиями педагогов, детей, родителей были созданы новогодние игрушки, которые были переданы в Севастопольский дом -интернат для престарелых и инвалидов.