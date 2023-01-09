Зимние каникулы завершились: 2023 год встречали как могли

По традиции за праздником севастопольцы отправляются в город, который, в свою очередь, наполняется их новогодним настроением — неразрывная связка: город делает людей, люди — город.

На свидание с празднично украшенным городом «Севастопольская газета» отправилась в компании севастопольского фотографа Ольги Мальцевой. Она снимает новогодний город много лет подряд, отмечает детали, которые ускользают от взора обывателя. Мы поинтересовались, изменилось ли что за прошедший год, что она увидела нового и необычного.

Нужно отметить, что вечерний Севастополь, сверкающий огнями и разноцветной иллюминацией, очень красив. По просьбе общественности в этом году правительство города не потратило ни рубля на обновление новогодних декораций. Сэкономленные миллионы севастопольцы просили направить на закупку необходимых вещей и отправку их землякам — участникам специальной военной операции. Из-за того, что теперь мы оказались в новых геополитических условиях, многое пришлось переоценить и прошлогодние украшения заблестели иным светом.

«Новый год — это ощущение детства, аромат мандарин, улыбки на лицах и ожидание счастья, надежда но то, что приходящий год будет лучше предыдущего, — начала свой рассказ О.Мальцева. — В этом году ожидания людей те же, только к сладкому вкусу мандарин прибавилась непроходящая горечь, оттого, что где-то рядом настоящая война».

Возможно поэтому и лица людей сосредоточены и внутренне закрыты. Но даже понимая, что и прошлый и год наступивший являются для нас временем особенным, непростым, всё равно люди ждут праздника, радуются вечерней иллюминации на улицах и площадях, снимают себя и близких на фоне ярко украшенных елей и инсталляций.

Первые новогодние дни радовали севастопольцев теплой, почти весенней погодой, кто-то отправился дышать воздухом за город, от этого сложилось впечатление, что в этом году гуляющих на набережной было меньше, чем год назад, а еще люди веселились тише и скромнее, но молодежи и красиво одетых пожилых людей на улицах стало больше.

— Люди вообще самый интересный объект для съемки, а люди, в которых живет свет, особенно!

Фотограф рассказала, что снимать людей на улице да еще и в канун праздника дело нешуточное. Люди настороженно относятся к тем, кто пытается снимать их на камеру, иногда реакция может быть неожиданной.

— В связи с этим я для себя определила, что буду подходить к людям с улыбкой и спрашивать их разрешения на съёмку, и что вы думаете, это дало результат. Практически все, к кому я подошла, согласились, улыбнувшись в ответ! — делится опытом О.Мальцева и добавляет. — Наверное, необходимо доносить до людей мысль, что ты ничего плохого им не желаешь и даже более того, поделишься снимками. Как приятно общаться с теми, кто говорит тебе — да, конечно! Такое чувство, что рушатся барьеры непонимания и недоверия.

Люди, которые согласились сфотографироваться на память, рассказали, что променад по любимому городу для многих особый ритуал. И пусть в Севастополе нет для зимних забав никаких возможностей, даже снега и того нет, но прогулки по набережной, вдоль моря, знакомых и родных бухт и берегов, кажутся, мгновениями стабильности и уверенности в том, что все будет хорошо. На вопрос, чтобы они пожелали своим близким за новогодним столом, наши собеседники, не задумываясь, произнесли: веры, надежды, мира и, конечно, Победы!