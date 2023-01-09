В праздничные дни спасли 18 человек

В период проведения праздничных мероприятий грубых нарушений общественного порядка в Севастополе допущено не было. Такая информация прозвучала 9 января на аппаратном совещании в правительстве города.

Всего за период праздников было принято 51 сообщение о помощи, спасатели выезжали 28 раз, спасены 18 человек.

Вместе с тем, с начала 2023 года уже зарегистрировано 29 происшествий, из них 15 пожаров и 11 ДТП. Кроме того, три происшествия было зарегистрированы в горно-лесной местности, спасено два человека.

В ходе совещания также было доложено об организации общественного порядка на улицах города в период праздничных гуляний. Так, с 31 на декабря на 1 января на пл.Нахимова были выставлены дополнительные наряды в местах размещения новогодних елок. В стихийных гуляньях приняли участие 2700 человек. Для охраны порядка было задействовано более 150 сотрудников правоохранительных органов и казачества, не считая резерва на случай осложнения оперативной обстановки.

С 22 часов 6 января до 3-х часов утра 7 января в 16 храмах Севастополя проведены праздничные богослужения, в которых приняли участие более двух тысяч человек.