В правительстве Севастополя перестановки

Об изменениях в своем правительстве — назначениях и увольнениях — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Первым и.о.заместителя губернатора 9 января назначен вице-губернатор Алексей Парикин. Он, как и раньше, будет отвечать за бюджет, госпрограмму и координировать работу департаментов управделами, сельского хозяйства и потребительского рынка, а также управлений по тарифам и ветеринарии.

При этом два прежних заместителя губернатора — Николай Гордюшин и Сергей Толмачев оставляют свои посты в правительстве города. Первый — по личным обстоятельствам возвращается в Москву, но остается членом Архитектурно-художественного совета Севастополя. С.Толмачев увольняется, потому что займет место первого заместителя главы Запорожской области.

Заместителями губернатора, пока с приставкой и.о., назначены директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов, директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено, а также директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов.

Как сообщил М.Развожаев, к прежним обязанностям им добавлены новые зоны ответственности. Так, П.Иено, кроме традиционных для себя обязанностей транспортника, теперь будет заниматься всеми городскими стройками, стройнадзором и промбезопасностью. М.Жукалов — генпланом, а также вопросами, связанными с ДИЗО, Севреестра и культурным наследием. Е.Горлову, помимо привычных обязанностей руководства городским хозяйством, добавлены вопросы Севприроднадзора и Госжилнадзора.

Губернатор также уточнил, что департамент внутренней политики, управление информполитики и департамент общественной безопасности остаются в его персональном подчинении.

Согласно законодательству Севастополя, первый заместитель губернатора и его заместители для назначения на должность должны получить одобрение Законодательного собрания города.