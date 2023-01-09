Улицу Капитанскую не открыли

Будет продлен действовавший с 22 сентября до 30 декабря 2022 года приказ департамента транспорта о временном ограничении движения при выполнении строительно-монтажных работ по реконструкции ул.Капитанская в рамках реализации мероприятий по созданию «Парка Музейно-мемориального комплекса «Защитникам Севастополя в 1941-1942 г.г.» на мысе Хрустальном с набережной и Артиллерийской бухтой.

Как объяснили в департаменте, реконструкция улицы продолжается, поэтому в обозримом будущем проезд от Артбухты через район мыса Хрустальный останется закрытым. Помимо реконструкции дороги там ведутся и масштабные работы по присоединению к инженерным сетям объектов культурного кластера.

Напомним, что на информационном щите говорится, что срок окончания работ по реконструкции ул.Капитанская — ноябрь 2026 года.