Скорую помощь в праздники вызывали больше 3600 раз

В прошедшие новогодние праздники количество вызовов скорой помощи, а также обращений в поликлиники города было меньше, чем год назад.

Об этом 9 января на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.

По его словам, за период праздников, было более 3600 вызовов скорой помощи, в поликлиники обратились 1850 человек, из которых 748 — дети и 1057 взрослые.

Кроме того, на дом врача вызывали 1659 раз, из них 817 раз — детям и 842 — взрослым.

Только за 4 января скорую помощь вызвали 400 раз! На вызовах было 30 бригад.