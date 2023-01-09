Поручено организовать серийный выпуск беспилотников

До 15 февраля 2023 года должна быть сформирована профильная комиссия, которую возглавит первый вице-премьер Андрей Белоусов. Комиссия займется подготовкой и решением задач, «связанных в том числе с разработкой, производством, сертификацией и эксплуатацией беспилотных авиасистем, средств защиты, развитием инфраструктуры, подготовкой кадров, интеграцией беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство страны», говорится в документе.

Правительство должно до 1 июня 2023 года утвердить стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года, а до 1 апреля — план государственного гражданского заказа на отечественные беспилотные авиационные системы до 2030 года.

Судя по всему, уже до 2030 года в России будет налажен серийный выпуск беспилотников, подготовлена необходимая инфраструктура и обучены кадры. Всего президент дал 28 поручений, которые касаются развития БПЛА. При этом уже до сентября 2023 года премьер-министр России Михаил Мишустин должен определить источники и ежегодный объем финансирования данного проекта, в том числе за счет средств федерального бюджета.

Информационную безопасность в сфере управления полетами беспилотных воздушных судов и контроля за их полетами будут обеспечивать правительство РФ совместно с Минобороны, ФСБ, ФСО и Росгвардией.