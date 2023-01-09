Поручено организовать серийный выпуск беспилотников
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам развития беспилотных авиационных систем. Документ опубликован на сайте Кремля.
До 15 февраля 2023 года должна быть сформирована профильная комиссия, которую возглавит первый вице-премьер Андрей Белоусов. Комиссия займется подготовкой и решением задач, «связанных в том числе с разработкой, производством, сертификацией и эксплуатацией беспилотных авиасистем, средств защиты, развитием инфраструктуры, подготовкой кадров, интеграцией беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство страны», говорится в документе.
Правительство должно до 1 июня 2023 года утвердить стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года, а до 1 апреля — план государственного гражданского заказа на отечественные беспилотные авиационные системы до 2030 года.
Судя по всему, уже до 2030 года в России будет налажен серийный выпуск беспилотников, подготовлена необходимая инфраструктура и обучены кадры. Всего президент дал 28 поручений, которые касаются развития БПЛА. При этом уже до сентября 2023 года премьер-министр России Михаил Мишустин должен определить источники и ежегодный объем финансирования данного проекта, в том числе за счет средств федерального бюджета.
Информационную безопасность в сфере управления полетами беспилотных воздушных судов и контроля за их полетами будут обеспечивать правительство РФ совместно с Минобороны, ФСБ, ФСО и Росгвардией.