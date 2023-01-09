Пенсии неработающим пенсионерам проиндексированы на 4,8%

С 1 января 2023 года страховые пенсии россиян проиндексированы на 4,8%. Повышение произошло у 31,1 млн неработающих пенсионеров, в том числе и около 90 тысяч севастопольцев.

Для каждого пенсионера индексация индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии, уточнили в пресс-службе отделения СФР по Севастополю.

В связи с новогодними праздниками пенсионерам, получающим выплаты через банки, пенсия за январь пришла досрочно. А вот почта выплачивает деньги в соответствии с графиком работы отделений.

Напомним, что в 2022 году страховые пенсии неработающих пенсионеров были увеличены в январе на 5,9%, а в феврале доиндексированы по поручению Президента РФ до 8,6%. С 1 июня 2022 года пенсии неработающих пенсионеров были дополнительно проиндексированы на 10%.