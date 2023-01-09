Памятник матросу Нечаеву сумели защитить

Разрушающийся памятник на западной стороне Балаклавской бухты отремонтировали активисты общественной организации «Соотечественники Севастополя». Теперь на входе в бухту корабли встречает обновленная скульптура матроса Нечаева.

Подводники из Балаклавы не уходят

Благодаря общественной организации «Соотечественники Севастополя», почетным председателем которой является Герой России, космонавт Антон Шкаплеров, удалось предотвратить разрушение, а значит, сохранить для будущих поколений одну из балаклавских достопримечательностей.

В адрес правительства города, губернатора Севастополя Михаила Развожаева, а также общественной организации поступило письмо от ветеранов-подводников с просьбой восстановить аварийный памятник матросу Борису Нечаеву, расположенный на западном берегу Балаклавской бухты.

Откликнулись только соотечественники. Коренной балаклавец А.Шкаплеров — сын подводника и его соратники по общественной организации, узнав о плачевном состоянии скульптуры, незамедлительно приняли решение провести спасательные работы.

— Это мой долг перед людьми, с которыми служил мой отец, перед балаклавцами, с кем я вырос в Балаклаве и которые здесь жили и живут, — объяснил решение А.Шкаплеров.

Инициативу «Соотечественников Севастополя» поддержали депутат Государственной думы Татьяна Лобач и депутат Законодательного собрания Севастополя Вячеслав Камзолов.

Решено — сделано

К новому году памятник удалось отремонтировать, несмотря на перекрытый проезд по западной части бухты. Были восстановлены разрушенные детали, заделаны трещины. Фигуру матроса-сигнальщика покрасили водоустойчивой краской. Консультировал строителей Заслуженный художник, скульптор Владимир Суханов. Разумеется никаких изменений в скульптурное изображение не вносилось.

Восстановительные работы выполнили профессионалы, приехавшие в Севастополь из Донбасса. По словам бригадира строителей, скульптура и постамент находились в плачевном состоянии, фигуру изрезали глубокие трещины, рука с биноклем держалась на честном слове. Очередного зимнего шторма матрос бы не пережил.

Теперь памятник вернулся к своему историческому облику и непогода ему не страшна.

— Многочисленные памятники — данность нашего города-героя. К сожалению, в Севастополе не хватает ни сил, ни организационной хватки, чтобы все эти объекты привести в достойное состояние. Данный памятник стоит на входе в бухту и олицетворяет собой героическое прошлое Балаклавы, когда она была базой подводного флота. Подвиг матроса Нечаева — пусть и трагическая, но славная страница Черноморского флота. Я считаю, что в Балаклаве есть еще много мест, которые требуют немедленных действий по спасению и сохранению, начиная от крепости Чембало и заканчивая старыми историческими захоронениями. Наша задача сделать все, чтобы их спасти, — считает координатор общественной организации «Соотечественники Севастополя» Андрей Соболев.

Подвиг матроса Нечаева

8 мая 1966 года на ПЛ С-384, находившейся в Донузлаве в составе дежурных сил флота, создалась серьезная аварийная ситуация вследствие пожара. Борис Нечаев, выполняя приказание командира, ценой своей жизни предотвратил взрыв боезапаса и спас не только лодку, но и остальные дежурные силы флота (рядом стоящие корабли с их экипажами).

За этот подвиг старший матрос Борис Нечаев указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 сентября 1966 года посмертно награжден орденом Красной Звезды.