На Арабатской стрелке построят новый город

На территории Генического муниципального округа Херсонской области начаты проектирование и подготовительные работы к началу масштабного строительства. Возводить новый город на Арабатской стрелке начнут уже в этом году.

«Город планируется на 30 тысяч жителей со всей современнейшей инфраструктурой. Будут там правительственные учреждения, другие территориальные органы... больницы, детские сады, дороги, парки, скверы. Но изюминка в том, что из окон домов будет открываться прекрасный вид в любую сторону: налево — Сиваш, направо — Азовское море», — рассказал глава Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, учитывая привлекательные перспективы данной местности, некоторые застройщики уже приступили к работе по собственной инициативе.

«Уже зная, что будет строиться новый город, инвесторы сами заходят. То есть, они начали строительство вне зависимости от того, что существует угроза каких-то взрывов, каких-то диверсионных действий, все равно начата работа», — отметил В.Сальдо.

О строительстве нового города на Арабатской стрелке рассказал и первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, посетивший на Рождество Херсонскую область. По его словам, уже на этапе проектирования нового города инвесторы проявляют интерес к развитию инфраструктуры и строительству жилья.

«Здесь очень важно все сделать на века. Необходимо торопиться, и это понятно, людям нужно жилье, а развивающимся территориям нужны возможности, но тут суеты не надо. Нужно действительно сделать такой город, в котором всем захочется жить, здесь хороший город получится, большой новый город получится», — цитирует С.Кириенко пресс-служба Администрации Херсонской области.

Новый город не будет исключительно курортным, поскольку задача заключается не только в восстановлении разрушенной инфраструктуры, но также в строительстве жилья и социальных объектов для жителей Херсонской области.

Арабатская стрелка уникальна по сочетанию природных и лечебных факторов, поэтому здесь будет хорошая курортная зона. Помимо этого, подчеркнул С.Кириенко, в регионе есть также возможности для развития сельского хозяйства и современных научных технологий.

Арабатская стрелка — узкая песчаная коса длиной более 100 км на северо-востоке Крыма, отделяющая от Азовского моря залив Сиваш. Ширина косы варьируется от 270 метров до восьми километров. На ее территории находятся немноголюдные населённые пункты Херсонской области (села Геническая Горка, Счастливцево, Стрелковое, Приозерное) и Республики Крым (село Соляное).

Дорога с твердым покрытием по косе есть только со стороны Геническа. С крымской строны — грунтовка.

Прибрежный аквальный комплекс у Арабатской стрелки является государственным памятником природы регионального значения.