Лестницу в Аполлонову балку начинают отремонтировать

Старую лестницу, ведущую от ул.Розы Люксембург в Аполлонову балку, обещают отремонтировать до конца текущего года, но сроки в этом деле — не главное.

Правительство Севастополя в конце прошлого года подписало контракт на 7,7 млн рублей с севастопольским ООО «Тектум» на выполнение капитального ремонта лестницы на Корабельной стороне, ведущей в живописную Аполлонову балку.

Заказчик реконструкции — госучреждение «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства». Исполнителю выдан аванс в размере 90% от суммы контракта. При этом указано, что подрядчик имеет право привлекать к исполнению половины работ субподрядные организации.

В опубликованном контракте имеются ссылки на техническое задание, но само оно отсутствует. Согласно смете подрядчик должен произвести демонтаж не подлежащих реконструкции частей лестницы, очистить ее бетонную поверхность вручную щетками, отремонтировать боковые стенки, ступени, восстановить лестничные марши, облицевать ступени, уложить тактильную рифленую плитку и произвести прочие строительно-монтажные.

При этом дата исполнения контракта указана таким образом, что ремонтировать лестницу можно бесконечно долго. «Дата исполнения контракта с момента заключения до 10 декабря 2023 года, а в части исполнения — до полного исполнения сторонами своих обязательств», — написано в документе. При этом «досрочная сдача результатов работ допускается только строго по согласованию с госзаказчиком».