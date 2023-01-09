Фильм «Вызов» покажут в День космонавтики

Российский фильм «Вызов», который снимался на борту международной космической станции, выйдет в прокат 12 апреля.

Самая сложная часть съемок проходила на МКС с 5 по 17 октября 2021 года. В экипаж космического корабля «Союз МС-18», командиром которого был почетный севастополец, Герой России, космонавт Антон Шкаплеров, вошли режиссер картины Клим Шипенко и исполнительница главной роли — актриса Юлия Пересильд.

Киногруппа пробыла на МКС 12 суток и отсняла около 30 часов рабочего материала, из которого в итоговый хронометраж вошло около 35 минут. При этом К.Шипенко выполнял не только обязанности режиссера, но и оператора-постановщика.

Сюжет разворачивается вокруг женщины-врача, которая вынуждена отправиться на орбиту, чтобы спасти жизнь космонавта. Сотрудника станции, которому потребовалась операция, сыграл настоящий космонавт Олег Новицкий, а вот А.Шкаплеров сыграл самого себя — командира экипажа.

Также в фильме снялись Владимир Машков, Елена Валюшкина, Варвара Володина, Петр Дубров и другие актеры.