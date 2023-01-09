Дистанционные мошенники продолжают обманывать доверчивых владельцев банковских карт

Преступники звонят пользователям банковских карт и, представляясь работниками банка или сотрудниками правоохранительных органов, предлагают побеседовать по вопросам финансовой безопасности, либо сообщают о несанкционированных действиях с денежными средствами, находящимися на их счету. В обоих вариантах мошеннической схемы аферисты пытаются усыпить бдительность потенциальной жертвы при помощи продолжительной беседы, либо пугают «уголовной ответственностью» за отказ от сотрудничества с «правоохранительными органами». Под предлогом «обеспечения безопасности» денежных средств они убеждают потерпевшего установить определенное мобильное приложение или перевести деньги на указанный ими «резервный» счет либо сообщить конфиденциальные данные банковской карты. Мошенники владеют банковской терминологией и могут располагать о вас некоторыми сведениями (например, обратиться по имени и отчеству), а также позвонить с телефонного номера, идентичного номеру обслуживающего банка.

В последние дни декабря жертвами телефонных преступников стали женщины в возрасте 58 и 75 лет. Им позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками службы безопасности банка и сообщили, что злоумышленники пытаются похитить их денежные сбережения с банковских счетов. Мошенники убедили женщин, что необходимо перечислить все свои накопления на продиктованные банковские счета, якобы для сохранности денег. В результате жительницы Севастополя лишились в общей сложности 333 тысячи рублей.

Необходимо помнить, что настоящие работники банков и правоохранители не требуют установки каких-либо мобильных приложений, не настаивают на переводе денежных средств на другие «безопасные» счета и не спрашивают пароль и пин-код банковской карточки. С подобными требованиями по телефону могут обращаться только дистанционные мошенники.

В такой ситуации рекомендуем немедленно прекратить разговор с незнакомцем, кем бы он ни представлялся и какими бы неприятностями не грозил. Помните, что выполнив указание злоумышленника, вы потеряете все деньги на счету.

Чтобы в такой ситуации удостовериться, что с вашим банковским счётом все в порядке, вы можете связаться с банком, который вас обслуживает или сообщить о подозрительном звонке в полицию по телефону 102.

Если вы пострадали от преступления, то необходимо немедленно обратиться в ближайшее территориальное подразделение полиции или по вышеуказанному телефону, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Севастополю.