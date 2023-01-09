Автомобильную часть Крымского моста перекроют 10 января

Мост закроют для автотранспорта на 12 часов для проведения очередных ремонтных работ, сообщили в Минтрансе РФ.

Автодорожная часть моста будет полностью восстановлена уже в марте.

«10 января в 3.00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 4.00 до 16.00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ», — говорится в сообщении Минтранса.

В Росавтодоре уточнили, что работы на Крымском мосту ведутся круглосуточно. Надвижку первых двух пролетов левой стороны Крымского моста поочередно выполнят в январе. Для этого будут дважды введены временные ограничения движения.

В феврале планируется заменить еще два поврежденных пролета, после чего будет установлено барьерное ограждение и опоры освещения, уложены два слоя асфальтобетонного покрытия и нанесена разметка.

Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту был совершен теракт — подорван грузовик. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова.

Правую сторону автодорожной части, принявшей на себя основную ударную волну от взрыва, восстановили в течение 56 дней. Движение по восстановленным пролетам было открыто 7 декабря, после чего мостовики начали работы на освобожденной от транспорта левой стороне.

Восстановительные работы на автодорожной части моста не влияют на движение транспорта. Для машин доступно две полосы правой проезжей части по одной полосе для каждого направления. На период новогодних праздников ограничений в движении транспорта, связанных с восстановительными работами, не вводили.

Полностью отремонтировать мост и восстановить сопутствующую инфраструктуру планируется до 1 июля 2023 года.