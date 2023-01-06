Запрет полетов на юг продлили до 14 января

При этом последнее сообщение о продлении еще на 10 дней режима временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов юга и центральной части страны (Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста) на сайте Росавиации размещено 23 декабря. В нем федеральное авиационное агентство дает совет, об изменениях в работе аэропортов узнавать на их официальных сайтах.

Ограничение полетов действует с 24 февраля 2022 года с начала проведения специальной военной операции на Украине.