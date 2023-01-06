Увольнение по политическим мотивам не подтвердилось

Обвинения в отсутствии патриотизма, которые опальный поэт бросил в адрес руководства севастопольского театра, были опровергнуты.

В театре им.Луначарского неожиданно разразился скандал. Он бы так и остался внутренним, если бы его главный участник — бывший сотрудник театра Джон (Евгений) Барулин — поэт, фотограф, музыкант и т.п. — не изложил свою версию случившегося в соцсети.

Накануне нового 2023 года администрация театра не возобновила с Е.Барулиным трудовой контракт, что последним было воспринято, как событие трагическое и имеющее политическую подоплеку. Увольнение он назвал расправой за патриотический настрой и политические взгляды.

«Меня уволили из севастопольского театра имени Луначарского. За три дня до Нового года. Впрочем, это не увольнение даже, а фактическая расправа. Причина? Открытая поддержка мной Специальной Военной Операции. Не на словах, а на деле. Подобного в Севастопольском Академическом Русском Драматическом Театре им А.В. Луначарского снести не смогли. Там совсем иная позиция», — написал Е.Барулин. По его словам, в театре ему «предлагали замолчать и публично не поддерживать СВО», запретили проводить вечер фронтовой поэзии «Жди меня», а причиной увольнения указали: «в силу политических разногласий».

Пост собрал множество гневных комментариев в адрес администрации театра и его художественного руководителя Григория Лифанова, который по словам Е.Барулина, в разгар СВО ставит антигосударственные пьесы и предлагает на высказанное в лицо возмущение «либо уволиться, либо молчать».

Но уже через день ситуация несколько прояснилась, и некоторые из вчерашних союзников опального поэта вынуждены были взять свои высказывания обратно.

В официальном комментарии самого театра было дано разъяснение, что «Барулин Е.А. подал заявление об увольнении с должности оператора видеозаписи, в связи с чем 27 декабря 2022 года было прекращено действие трудового договора по соглашению сторон. Предложений о проведении в театре творческого вечера, посвященного поддержке Спецоперации от Барулина Е.А. не поступало. Все обвинения в якобы непатриотическом настроении в театре считаем оскорбительными».

Далее рассказывалось о многочисленных мероприятиях патриотического содержания, которые проводил и продолжает проводить театр.

Не остались в стороне от оценки обвинения в отсутствии патриотизма и известные севастопольские представители театральной общественности, квалифицировавшие высказывания Е.Барулина не иначе, как необоснованный навет и клевету на театр.

Как написала на своей странице бывший завлит театра Аксинья Норманская, причина выпадов Е.Барулина на самом деле кроется в его личных нереализованных амбициях.

«Выше моего понимания, за его пределами – спекуляция на патриотизме, в тяжелые дни испытаний для нашего народа. Я не хочу верить, что Джон это делает сознательно», — написала А.Норманская.

Официально высказался о сложившейся ситуации и председатель Севастопольского отделения Союза театральных деятелей РФ Евгений Журавкин, который призвал всех деятелей культуры быть достойными своего времени.

«Общество в это великое время нуждается в консолидации, объединении усилий. Луначарка под своей крышей каждый день собирает до 2000 благодарных зрителей, которые, несмотря ни на что, сохраняют верность театру, его классическому репертуару, искреннюю любовь к труппе».

«Севастопольская газета» также решила внести ясность в оценку ситуации, созвонившись с директором Севастопольского русского академического драматического театра им.А.В.Луначарского Ириной Константиновой.

— Все было нормально до поры до времени, когда он перестал интересоваться театром вообще по причине его ссоры с главным режиссером театра. Но никто его за это не увольнял, его его собственная инициатива. Увольнение — это совершенно другая статья трудового кодекса. Думаю, что настоящей причиной стало напряжение, в котором в силу обстоятельств, мы все сейчас находимся. Все переживают это по-своему, и Женю эту ситуация, похоже, вывела из себя, — пояснила И.Константинова.

Она также напомнила, что театр ни на йоту не отступил от своего статуса и традиций: «Какие могут быть у нас политические взгляды, если мы все — севастопольцы!»

И как указано в официальном комментарии, у театра «в планах — поездки со спектаклями для наших бойцов в госпитали».