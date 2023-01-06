Будут готовить новых походников

Об этом сообщается в на официальной страничке клуба Вконтакте.

С 17 января всех желающих освоить теоретическую и практическую подготовку по пешеходному туризму, приобрести знания, навыки и опыт безопасного группового посещения горно-лесной местности в составе групп приглашают стать членами клуба и на этом основании пройти бесплатный курс подготовки.

Занятия будут проводиться дважды в неделю (по вторникам и четвергам) с 19.00 до 21.00 в аудиториях СевГУ и в самом турклубе. Для их посещения необходимо предъявить паспорт, а также быть занесенным в список занимающихся. Для этого необходимо не позднее 16 января прийти в клуб и написать заявление о вступлении в клуб и в Школу туристской подготовки.

Как сообщил руководитель турклуба Геннадий Крепаков, это можно сделать с 10 по 12 января с 19.00 до 21.00. В другие дни он рекомендует связаться с ним по телефону +7(978) 741-00-83.