Распланировали территорию под туристский кластер на Северной стороне

Проект планировки и проект межевания территории в районе улицы Челюскинцев и Качинского шоссе утвердили на итоговом заседании правительства Севастополя.

Как сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов, документация подготовлена в целях реализации участниками Свободной экономической зоны инвестиционного проекта по созданию туристско-рекреационного кластера на Северной стороне. Проектируемая территория расположена в Нахимовском районе и составляет 11,6 гектаров.

Планировка территории делается для размещения курортно-рекреационного комплекса, а также для определения предельных параметров планируемых к размещению объектов капитального строительства. Разработчик документации — ООО «Севастопольстройпроект».

По словам директора департамента, проектом устанавливаются границы зоны рекреационно-курортных объектов, в которых будут размещены объекты туристической инфраструктуры, благоустройстроена пляжная зона, облагорожены прибрежные территории, созданы иные условия для безопасного пользования водным объектом.

— Предусматривается монтаж конструкций теневых навесов, аэрариев, пандусов для маломобильных групп и других средств комфортного отдыха среди жителей и гостей, — сообщил чиновник.

Он также напомнил, что 3 июня 2022 года состоялось заседание градостроительного совета, на котором был рассмотрен инвестиционный проект создания туристско-рекреационного кластера на Северной стороне.

— Рекомендации членов совета по обеспечению беспрепятственного доступа к береговой полосе, проведению инженерных изысканий территорий, прилегающих к выходу русла Бельбек выполнены, инвестиционный проект одобрен, — отчитался М.Жукалов.

Он также сообщил, что законом в этом случае не предусмотрено проведения общественных слушаний. Однако проект должен быть рассмотрен на архитектурно-художественном совете.