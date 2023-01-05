Любители тенниса просят восстановить корты в Комсомольском парке

Состояние кортов, отремонтированных совсем недавно, вызывает справедливое возмущение жителей Севастополя горожан и любителей тенниса. Это яркое свидетельство впустую потраченных денег под весьма сомнительные гарантии.

Уложенное в 2018 году покрытие «хард» совсем скоро вздыбилось, растрескалось и облезло.

Сами корты находятся в ведении департамента образования, конкретнее — Центра патриотического воспитания учащейся молодежи. Судя по всему, для них данное спортивное сооружение — лишь головная боль. Чего не скажешь о представителях теннисной общественности, которые уже на протяжении многих лет заявляют о готовности собственными силами отремонтировать эту площадку. Правда, пока на этом все и заканчивается: чиновники и депутаты ограничиваются выслушиванием проблемы и, выражаясь теннисным языком, технично отправляют ее в аут.

«Пора этому положить конец!» — решили севастопольские ветераны тенниса, перейдя к очередному этапы борьбы.

Для начала, они написали президенту Олимпийского совета города Владимиру Веселкину с просьбой обратить пристальное внимание на теннисные корты Комсомольского парка, которые, находясь на балансе департамента образования, пришли в негодное состояние.

«Ветераны тенниса Севастополя просят вас рассмотреть вопрос о восстановлении теннисных кортов Комсомольского парка и взять их себе на баланс. Со своей стороны, мы готовы оказать посильную помощь в их реконструкции: заменить игровое покрытие кортов, установить теннисное оборудование, что уже позволит использовать корты для спортивных мероприятий; устроить наружное освещение кортов. После введение в эксплуатацию теннисных кортов готовы взять площадки на содержание и полное обслуживание без привлечения государственных дотаций», – говорится в обращении.

К нему приложена информационная справка, с напоминанием, что до 2008 года корты в Комсомольском парке находились в свободном доступе, работали круглый год и были заполнены желающими поиграть в эту весьма увлекательную игру.

Вот уже на протяжении 15 лет на корты нет доступа, а после долгожданной реконструкции, начатой в 2017 году и завершенной в 2019-м, из-за изначально неправильно примененной технологии строительства шансы на их хоть функционирование полностью утрачены.

Сменить «хард» на грунт

Похоже, городское правительство эти корты не интересуют, чего не скажешь об убежденных поклонниках тенниса.

«Чтобы ввести корты в строй, предлагаем не ремонтировать имеющееся покрытие. Бетонная основа, уложенная подрядчиком, не соответствует техническим нормам, а латочный ремонт, который уже два года выполняется, приведет только к еще худшим последствиям. Необходимо полностью поменять игровое покрытие «хард» на «грунт» без дополнительных затрат на демонтаж. Корты можно ввести в строй уже к 9 мая 2023 года», — утверждают специалисты.

Они даже составили сметный расчет с перечнем необходимых материалов: 200 тонн балаклавского отсева, 3 тонны теннисита, два комплекта пластиковых линий. На все перечисленное потребуется 240 тысяч рублей, плюс стоимость прокладки водовода и наружного освещения. Вместе с двумя теннисными вышками, скамейками, навесом от солнца, сетками, щетками и ящиками для хранения инвентаря получилось 1,305 млн рублей, что гораздо меньше уже затраченного на ремонт.

Активисты не исключают варианта использования искусственной травы. Правда, с предупреждением, что подстилающее бетонное основание в этом случае может со временем рассыпаться из-за проложенной под кортом канализации. Зато для грунтового покрытия это не является никакой проблемой.

По мнению энтузиастов, такие корты можно будет использовать почти круглый год, но нужно сменить неэффективного балансодержателя или отдать площадки в долгосрочную аренду.

В качестве рекомендаций в обращение перечислены сооружения подобного рода, которые когда-то были выполнены их силами: на стадионе «Металлист», на стадионе «Им.200-летия Севастополя», у ЦКБ «Коралл», не говоря уже о функционирующих ныне частных кортах.

Обращались и не раз

При этом теннисные активисты не скрывают, что к руководству Центра они обращались со своими предложениями восстановить корты своими силами, но получили отказ. Разумеется, особым оптимизмом это их не наполнило, но и не отбило желание продолжать борьбу.

«Ну почему же нет? Почему?» — с таким посылом они обратились теперь к главе Ленинского муниципалитета Максиму Мишину, в красках обрисовав проблему и приложив пояснительную записку со всеми выкладками. Такие же письма были отправлены и по другим адресам, в том числе заместителю губернатора Игорю Михееву и в аппарат губернатора и правительства Севастополя.

Ответ был получен от департамента образования с заверениями, что обращение будет обязательно рассмотрено, а заявителя непременно проинформируют о результатах в установленном законом порядке.

Так что мяч подан, ждем ответного удара.