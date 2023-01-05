Изменить конструкцию автомобиля обойдется дороже

За получение разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства, начиная от установки газобаллонного оборудования и фаркопа, заканчивая силовыми бамперами и прочими украшениями, теперь нужно платить пошлину.

Раньше такое разрешение выдавалось бесплатно.

С 1 января 2023 года вступает в силу Федеральный закон «О внесении изменений в статью 333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» от 28 июня 2022 г. №208-ФЗ, в соответствии с которым установлена государственная пошлина за совершение юридически значимых действий в связи с предоставлением органами внутренних дел государственных услуг по выдаче разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства. Пошлина составляет 1000 рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Также увеличивается размер государственной пошлины за действия по выдаче свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности (с 800 до 1500 рублей).

Одновременно отменяется скидка в 30% при оплате госпошлины через портал Госуслуги.

Указанные государственные услуги предоставляются МРЭО ГИБДД по адресу: Севастополь, ул.Паршина, 29.