Составлена новая схема установки рекламных конструкций

Количество билбордов и ситилайтов, установленных на улицах Севастополя, департамент архитектуры хочет увеличить на треть.

Новая схема установки рекламных конструкций заменит устаревшую в результате реализации масштабных инфраструктурных проектов, сообщил 29 декабря на заседании правительства Севастополя директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов.

По его информации, часть мест, где размещались рекламные конструкции, перестала соответствовать требованиям нормативных документов в сфере безопасности дорожного движения, из-за чего их пришлось исключить из общей схемы.

— Реализация актуализированной схемы позволит увеличить доходную часть бюджета города за счет продажи права на установку рекламных конструкций с учетом повышения коммерческой привлекательности мест размещения рекламных конструкций и обеспечит требования законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия федерального и регионального значения, внешнего архитектурного облика застройки города, устранит негативное влияние рекламных конструкций на безопасность движения, — представил новую схему М.Жукалов.

По его словам, реализация новой схемы предполагает два этапа. В рамках первого — предусматривается 110 мест для установки рекламных конструкций, из них 62 — это билборды, 47 — ситилайты и один ситиборд (щит с подсветкой и с динамически меняющейся рекламой).

— После утверждения первого этапа минимальный доход бюджета города от реализации торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций составит от 10 млн рублей, — озвучил ближайшую коммерческую перспективу М.Жукалов.

Он уточнил, что среди этих 110 конструкций есть и действующие, с истекшим сроком договора, но не демонтированные.

На следующий год планируется утвердить до 350 мест размещения рекламных конструкций.

— Эта цифра — не самоцель, важно, чтобы соблюдались все ГОСТы. А второе – это предпринимательская эффективность от этой деятельности. Будем анализировать, с учетом коммерческой привлекательности, — пообещал М.Жукалов, напомнив, что нынешние 110 мест остались от прежних 270-и.