Утвердили правила землепользования и застройки городских территорий

Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Севастополя утвердили в границах Ленинского, Гагаринского, Нахимовского, Балаклавского муниципальных округов, а также города Инкермана.

Постановление принято 29 декабря на итоговом заседании правительства города.

Проект документа представил директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов, еще раз напомнив, что согласно законодательства утверждение ПЗЗ разрешено до утверждения генплана, и даже при его отсутствии.

В принятой документации определены 42 территориальные зоны, в отношении каждой из которых установлены градостроительные регламенты, касающиеся, в том числе застройки и эксплуатации любых объектов капитального строительства.

М,Жукалов также сообщил, что в результате обсуждения в ПЗЗ предусмотрели отдельную территориальную зону «Ж-2.1.1», с основным видом разрешенного использования «индивидуальное жилищное строительство». Последнее напрямую касается садоводческих товариществ. Речь, в частности, идет о 29 садовых товариществах Фиолента, которые по результатам проведенных собраний направили протоколы в адрес департамента, что они хотят стать зоной ИЖС. Их рассмотрели и учли при составлении ПЗЗ.

Однако, использование подобного вида территориального зонирования (с соответствующими преимуществами по содержанию и прокладке дорог, коммуникация и прочих социальных благ) возможно только после утверждения документации по планировке улично-дорожной сети в отношении садового товарищества.

В начале декабря правительством города были утверждены ПЗЗ в границах Андреевского, Качинского, Верхнесадовского, Терновского и Орлиновского муниципальных образований. Теперь же ПЗЗ у города приняты в полном объеме.

В ходе заседания прозвучало, что жители города смогут ознакомиться с публичной картой с 10 января, ее выложат на специальном портале.