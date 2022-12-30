Территорию в районе 5-го километра распланировали под строительство жилого квартала

Утвержден проект планировки территории под новый жилой квартал на пересечении шоссе Генерала Моргунова и проспекта Генерала Острякова.

Соответствующее постановление принято 29 декабря на заседании правительства Севастополя.

— Проектируемая территория расположена в Ленинском районе на площади 2,5 гектара. Проект планировки подготовлен в целях строительства жилых корпусов № 1,2,3,4, объектов предпринимательской деятельности, а также объектов необходимой инженерной инфраструктуры, — представил документ директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов.

По информации М.Жукалова, проект планировки учитывает предыдущие планировочные решения, связанные с намеченным строительством транспортной развязки на пересечении пр.Генерала Острякова (5 км Балаклавского шоссе) – подъезд к Максимовой даче.

Территорию (а это стоянка справа от въезда в город) будут осваивать в две очереди. Сначала построят один жилой корпус и один объект предпринимательства, проложит инженерную инфраструктуру.

Вторая очередь — возведение трех корпусов многоквартирных жилых домов.

Документацией по планировке территории не предусмотрено резервирование или изъятие земельных участков.

Напомним, что архитектурно-художественный совет остался недоволен унылыми фасадами домов, предложенными застройщиком. Ведь этот жилой квартал будет формировать въезд в Севастополь со стороны Балаклавского шоссе.