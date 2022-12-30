Пробки на подъезде к Крымскому мосту пытаются сделать меньше

В связи с увеличением потока автотранспорта в сторону Крымского полуострова количество постов досмотра на подходах к мосту через Керченский пролив увеличено, сообщается в официальном телеграм-канале Минтранса РФ. Благодаря этому пропускная способность моста была увеличена.

Время досмотра транспортных средств и физических лиц по направлению в Крым увеличилось не только из-за возросшего потока автотранспорта, но и количества перевозимого в нем багажа по сравнению с показателями прошлой недели.

«ФГУП «УВО Минтранса России» увеличило количество постов досмотра, тем самым подняв пропускную способность на 60% со стороны Краснодарского края и на 40% со стороны Республики Крым», — говорится в сообщении.

В Минтрансе РФ подчеркнули, что принятые меры позволят ускорить прохождение досмотра и обеспечат безопасный проезд по мосту.

Как сообщил ТАСС 30 декабря глава Керчи Святослав Брусаков, в городе образовалась очередь из легковых автомобилей перед Крымским мостом, время ожидания составляет около часа. Также наблюдается очередь из грузовых автомобилей на паромную переправу, очереди ждут около 200 машин.

Со стороны Краснодарского края перед Крымским мостом также образовался затор. Так, в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края сообщается в пятницу, что в очереди находятся порядка 1,2 тысяч легковых автомобилей, длина пробки достигает почти трех километров, проезд может занять несколько часов.

В региональном операштабе добавили, что перед въездом на Крымский мост организован пункт обогрева для водителей и пассажиров, людям предоставляют горячий чай и воду, установлены биотуалеты.