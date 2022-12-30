Подвели итоги переписи населения-2020

Перепись должна была проводиться в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса ее провели в 21-м. Напомним, что в предыдущий раз население Севастополя пересчитывали в 2014 году. Теперь итоги можно сравнивать.

Согласно полученным данным, с 2014 года количество севастопольцев увеличилось на 154 тысячи человек. Люди активно переезжали в Севастополь из других регионов России. Теперь тут почти каждый третий — новый житель. Женщин по-прежнему больше, чем мужчин, а средний возраст населения составляет 41,6 лет.

В Севастополе постоянно проживает 547 тысяч человек. Из них 505 тысяч — горожане, а 42 тысячи — сельские жители. Урожденными — живущими с рождения севастопольцами являются 218 816 человек.

Живут на одну зарплату

В этот раз в переписные листы впервые включали вопрос об источниках доходов. Но не все согласились на него отвечать: более 162 тысяч человек не стали сообщать источники средств к существованию. А 171 тысяча человек рассказали, что живут на зарплату.

По источникам доходов были получены и такие данные: самозанятость — 14 270, сдача имущества в аренду — 1 484, доход от патентов, авторских прав — 169, сбережения и проценты — 2 437, пенсия (кроме пенсии по инвалидности) — 92 048, стипендия — 5 108, пособие по безработице — 262, на иждивении — 106 281, не указали источники средств к существованию — 162 051.

Один источник дохода — у 359 508 севастопольцев; 24 308 — два, 245 человек имеют четыре и более источников дохода (из них 87 человек 30-49 лет, и 119 — женщины).

Женихов больше, чем невест

Население города значительно омолодилось: больше всего людей от 35 до 39 лет — 54704. Второе место у возрастной группы от 30 до 34 года — 48 605 человек; от 40 до 44 — 46 926. Очень возрастных севастопольцев от 85 лет и старше — 6 325 человек. Столетних и старше — всего двое.

В Севастополе, как и везде по стране, женщин больше, чем мужчин. Такие данные были и по результатам переписи 2014 года, новая перепись в этом вопросе ничего кардинально не изменила: 260 882 мужчины (47,6%) и 286 988 женщин (52,4%). Средний возраст севастопольца — 41,6 лет. Мужчины помоложе — 39,7 лет, а возраст усредненной женщины — 43,3 года. При этом молодых людей «возраста женихов» (15-29 лет) насчитали 49 519 человек, а девушек для них — только 45 707.

В городе 343 266 человек — трудоспособное население. Из них в селах проживает 26 254 человека.

Образование — тайна

Не все севастопольцы захотели рассказывать переписчикам о своем уровне образования. Почти 180 тысяч человек эту информацию скрыли. В 2014 году на этот вопрос отказались отвечать только 20 тысяч человек. Таким образом, на этот вопрос ответили лишь 326 554 человека.

Высшее образование имеют 110 279 человек, в магистратуре учились 12 158, незаконченное высшее у 9 490, среднее профессиональное у 102 458, среднее — 45 932, основное — 18 995. Не имеют никакого образования (среди них, впрочем, много детей) — 3 832.

Есть в Севастополе 82 неграмотных человека. Правда, среди них и 46 детей от 6 до 9 лет. Любопытно, что неграмотные люди встречаются во всех возрастных группах. Больше всего неграмотных — девять человек, оказывается, среди возрастной группы 35-39 лет.

Почти все — граждане России

Подавляющее число севастопольцев (462 620 человек) — это граждане РФ. Из них двойное гражданство имеют почти две тысячи человек (1 915). Впрочем, говорить о гражданстве отказалось более 80 тысячи человек. Вовсе без гражданства в городе оказалась 1338 человек.

Кроме того, в Севастополе живут граждане Украины — 1 332 человека, Белоруссии — 104, Казахстана — 102, Армении — 66, Таджикистана — 32, Узбекистана — 62, Молдавии — 29, Эстонии — 25, Грузии — 16, Киргизии — 12, Латвии — 8, Туркмении — 3.

Из дальнего зарубежья: из Германии — 16, Вьетнама — 14 человек, Израиля — 12, Франции — 7, Турции — 4. И совсем чуть-чуть — граждан США, Великобритании и Италии, Анголы, Гвинеи, Камеруна, Конго, Нигерии и Мали.

Дети

Чаще всего в севастопольских семьях по два ребенка (30 557). На троих решились 5 678 женщины, 23 матери-героини родили по семеро детей, четыре — по девять, две — по 10 детей.

По одному ребенку есть у семи несовершеннолетних матерей.

Гагаринский район — снова в лидерах

Структура распределения населения по районам не изменилась. Все так же больше всего в Севастополе жителей Гагаринского района, на втором месте — Ленинский.

Гагаринский район – 187 475 человек, Ленинский район — 138 656, Нахимовский район — 123 336, Балаклава — 35 919. Всего в Балаклавском муниципальном округе проживает 48 494 человека, Инкерман — 13 858.

Численность сельского Севастополя

Всего в составе Севастополя 39 сел, но население в них считали муниципальными округами.

Итак, в Андреевском МО живут 3 514 челолек, в Балаклавском МО 12 575 сельских жителей, в том числе в поселке Сахарная головка — 6 194. Это кстати, значительно больше, чем было в 2014 году. Для сравнения: по данным прошлой переписи сельское население округа составляло 8971 человек, из них — в п.Сахарная Головка — 4146 чел.

Верхнесадовский МО — 6 551, в том числе, село Верхнесадовое — 3 200 (было 2331 человек), Орлиновский МО — 7 343 (было 6205), Качинский МО — 7 238 (было 4021), Терновский МО — 5 122, (было 2545), в том числе, село Терновка — 3 793 человека.