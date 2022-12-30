Готовим вкусно на праздник и на каждый день

Как выяснилось, в Севастополе не так просто попробовать блюда национальной кухни, все больше ресторанов и кафе предлагают нам модную азиатскую или обезличенную «европейскую» еду.

Зато у нас в городе много лет работает ассоциация национально-культурных обществ, в которой состоит 33 общественных организации, зная об этом, «Севастопольская газета» в завершении «Года народного искусства и нематериального наследия народов России» встретилась с представителями болгарского и белорусского национально-культурных обществ и поговорила с ними об еде, объединяющей всех.

Болгарская кухня

С болгарской кухней нас познакомила член национального Болгарского общества Мина Косякова. Она рассказала, что их блюда — дивная смесь из традиционной славянской, турецкой и греческой кулинарных традиций. Блюдо, которое М.Косякова приготовила к нашей встрече, называется «Милина» — слоеный пирога из пресного теста. Второе его название — банница.

По словам М.Косяковой, в Бессарабии, где она родилась и выросла, в каждом болгарском селе были свои стандарты приготовления милины. Нам предложили рецепт, по которому это блюдо готовили ее родители.

Милина (банница)

Понадобятся мука (около килограмма), 4 яйца, щепотка соли и немного воды для теста; для начинки — брынза или творог (300 г), масло (100 г), перец по вкусу; для заливки — стакан молока и яйцо.

Замешиваем тесто, не очень крутое, чтобы хорошо раскатывалось. Оно должно немного постоять на холоде. Делим на девять шариков, раскатываем каждый тонко-тонко, до прозрачности.

Готовим начинку — крошим брынзу или творог, кусочки масла также равномерно разбрасываем по поверхности начинки на раскатанный тонкий «блин». Берем форму, смазываем ее дно и стенки маслом, скручиваем тесто с начинкой в трубочку и укладываем в форму рядками. Заливаем все заливкой из взбитого яйца с молоком. Духовку хорошо нагреваем, перед тем как поставить туда форму с банницей. Печем минут 40 при 180 градусах.

Рецепт блюда, о котором нам поведали в Болгарском обществе, отлично подходит для подачи на праздничный стол или просто к кофе. Можно в начинку добавить зелень.

Особенности национальной белорусской кухни

Блюда белорусской кухни в большей мере отражают славянскую кухню, но они также сформировались под влиянием литовской, а также польской, еврейской и татарской кухонь.

Характерные особенности белорусской кухни — это обилие блюд из картофеля, мяса, грибов. Современная белорусская кухня не утратила своей традиционности. Белорусы нередко и без особых затруднений воспроизводят в домашних условиях блюда, которые были характерны для застолий 70-80 лет назад.

— То, что блюд из картошки в Белоруссии готовится много и разных, совсем не миф. Но самое любимое и доступное для каждой семьи — это драники. Готовятся они довольно просто, — рассказывает член белорусского национального общества Александра Духевич.

Драники — одно из самых узнаваемых и любимых блюд белорусской кухни. И хотя картофельные оладьи по похожим рецептам готовят в разных странах мира, белорусские дранікі завоевали популярность благодаря особому вкусу, национальным кулинарным секретам и свойствам белорусского картофеля — бульбы. Чаще всего драники едят на завтрак, это не только вкусное, но и сытное блюдо.

Белорусские драники

Ингредиенты: картофель – 1 кг, лук – 1 шт., 1-2 ст ложки муки, 1 яйцо, растительное масло, соль, перец по вкусу.

Сперва картофель надо очистить, промыть и натереть на мелкой терке вместе с луком (для сохранения светлого цвета). Образовавшаяся жидкость должна немного отстояться: крахмал осядет, скопившуюся воду необходимо слить, но не всю. Добавляем немного муки, яиц, солим и хорошо перемешиваем до однородной консистенции.

На сковороде разогреваем растительное масло и выкладываем туда картофельное тесто в виде небольших лепешек. Обжариваем с одной стороны примерно 2-3 минуты до образования румяной корочки. Затем — другую сторону, еще 1-2 минуты.

Наилучшим дополнением к горячим картофельным оладьям всегда была свежая домашняя сметана и шкварочки (жареное сало) и жареный лук.

Бульбяная бабка

Про вкусный и сытный картофельный пирог (бабку) нам рассказала Таиса Парчинская.

Казалось бы, что в нем особенного? Тертая картошка, зажаренная с салом да луком и запеченная в духовке — те же драники. Но не спешите с выводами. Вы просто не видели пышную «бабку» из печи, щедро заправленную шкварками и кусочками мяса, с тонкой корочкой. Нам предложили приготовить традиционную тертую запеканку — сытное обеденное блюдо.

Ингредиенты: около 1,5 кг сырой картошки, 250 гр грибов шампиньонов, 0,5 кг свиной жирной грудинки, 2 большие луковицы, 50 мл сливок, 1-2 яйца, 2 ст ложки сливочного масла, 2 ст ложки муки с горкой, соль, черный перец по вкусу.

Сначала готовим шкварки. Грудинку нарезаем небольшими кубиками 1,5 на 1,5 см. Разогреваем сковороду и высыпаем на нее. Сало должно хорошенько обжариться, до румяной корочки. Затем к шкворчащей на сковородке грудинке добавляем лук. Солим, перчим и отставляем в сторону. Грибы, режем на кусочки, такие же как и сало, жарим отдельно. Картофель чистим, моем и трем на мелкой терке (жидкость не сливаем). К тертому картофелю добавляем грибы, грудинку, сливки, мягкое масло, яйца, соль, муку. В ступке растираем тмин и добавляем в тесто. Все тщательно перемешиваем до однородной массы, она должна получиться гуще, чем на блины или оладьи. Выливаем наше картофельное тесто в смазанную маслом форму или в горшочки и отправляем в холодную духовку. Бульбяная бабка растет по мере набора температуры. Запекаем пирог при температуре 180 градусов около часа.

Едят пирог со сметаной, запивают молоком.