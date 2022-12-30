Физкультурный комплекс на Шевченко сдан

Объект построен по госпрограмме социально-экономического развития Крыма и Севастополя. В здании есть универсальный игровой зал, тренажерный зал и зал бокса, раздевалки, медицинский кабинет и прочие необходимые помещения: вестибюль с гардеробом, медблок, кафе, душевые и санузлы. Объект также оборудован трибунами на 150 посадочных мест.

У комплекса есть парковка на 94 машины, в изначальном проекте она была совсем крошечной. Также по ФЦП проложена дорога, объединяющая стоящие рядом ФОК на ул.Шевченко, школу и детский сад. В следующем году с нее сделают выезд и на Камышовское шоссе.

С января 2023 года в спорткомплексе заработают секции тенниса, мини-футбола и футбола, волейбола.

В ФОК на ул.Шевченко уже переехала школа бокса с ул.Большой Морской, которая много лет базировалась в бывшей караимской кенасе.Историческое здание — памятник архитектуры — сейчас находится в аварийном состоянии. Его отремонтируют, но боксерская школа олимпийского резерва в него уже не вернется.

«Кенаса будет приводиться в порядок, но не как объект спортивного, а общественного назначения», — рассказал на открытии спорткомплекса губернатор Севастополя Михаил Развожаев.