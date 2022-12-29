Уборку трех городских районов передали «Паркам и скверам»

С 1 января 2023 года санитарным состоянием Ленинского, Гагаринского и Нахимовского районов будет заниматься ГБУ «Парки и скверы». Об этом сообщил в своем Телеграм-канале директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

По его информации, с этой целью заключен контракт с ООО «Чистый город» на оказание услуг по санитарному содержанию территории города Севастополя.

Контракт включает целый перечень работ, которые теперь должны выполняться силами ГБУ «Чистый города»:

– подметание твердого покрытия тротуаров, парков и скверов;

– сбор случайного мусора с твердого покрытия с тротуаров, территории парков и скверов;

– сбор случайного мусора с зеленых зон улиц, парков и скверов;

– уборка снега и посыпка песком твердого покрытия тротуаров, парков и скверов, сгребание листвы с зеленых зон улиц, парков и скверов;

– выкашивание газонов и сорной растительности с зеленых улиц, парков и скверов;

– механизированное подметание вакуумно-подметальной машиной.