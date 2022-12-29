Тоннель на Пожарова начнут строить в 2023 году

Подземный тоннельный переход между Артиллерийской бухтой и улицей Пожарова начнут проектировать и строить уже в 2023 году, сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено.

Его объяснения на заседании городского правительства касались корректировки программы развития дорожно-транспортной инфраструктуры в 2023 году. Среди перечисленных чиновником объектам — реконструкция автомобильной дороги общего пользования на ул.Древней, строительство подземного тоннеля на ул.Пожарова и реконструкция автомобильной дороги на ул.Генерала Петрова в районе ул.Очаковцев. Это участок, ведущий к этому тоннелю.

Как пояснил П.Иено, планы по его строительству уже приведены в соответствие с государственной программой, внесены необходимые изменения в нормативные документы. В настоящее время департамент занимается заключением контракта и, начиная со следующего года, подрядчик приступит к проектированию, а затем и к строительно-монтажным работам.

Как уже сообщалось, протяженность подземного тоннеля, ведущего с ул.Карантинной на ул.Ген.Петрова, составляет 300 метров. Предполагается, что его создание позволит разгрузить центральную часть города от существующего избыточного транспортного потока, который, вероятно, еще увеличится после завершения строительства культурно-исторического кластера на мысе Хрустальный.