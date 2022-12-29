Сроки открытия Ханского дворца в Крыму перенесли на 2024 год

Стоимость реконструкции дворца в Бахчисарае выросла с 2 до 3,6 млрд рублей. При этом сроки завершения работ перенесены на 2024 год, сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.

Ранее ТАСС сообщал, что реконструкцию объектов Ханского дворца планируется закончить в ноябре 2023 года.

«Ханский дворец — уникальный памятник крымско-татарской архитектуры и одна из визитных карточек полуострова. Общая стоимость объекта — восстановительных работ — около 2 млрд руб. В комплекс входит 16 объектов. К сожалению, одна из подрядных организаций по ряду причин, в том числе из-за нехватки рабочих, значительно отклонилась от графика выполнения работ. На отдельных объектах, где зафиксировано отставание, подрядными организациями предприняты меры по увеличению численности рабочих и наращивания производственных мощностей для скорейшего сокращения сроков отставания. Учитывая, что после экспертизы общая стоимость работ по реставрации увеличилась на 1,6 млрд. руб., объект будет полностью завершен в 2024 году», — сообщил Гоцанюк в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в реконструкции единовременно задействованы до 250 человек. На данный момент на семи объектах работы полностью завершены, на девяти — продолжатся.

Дворцовый комплекс в Бахчисарае был возведен в XVI веке. Он являлся резиденцией правителей Крымского ханства, на сегодняшний день это единственный в мире образец крымско-татарской дворцовой архитектуры, сохранившийся до наших дней. Общая площадь комплекса ранее составляла более 14 га, не считая парков, сейчас — не более 4 га. В состав ансамбля «Ханский дворец» входят 16 объектов культурного наследия федерального значения и один объект культурного наследия регионального значения.