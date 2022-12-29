Севастопольскому школьнику вручили медаль «За проявленное мужество»

Награду 11-летнему мальчику вручили 28 декабря в зале Почета УМВД России по Севастополю сенаторы Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин. Они поблагодарили школьника за смелость и выразили уверенность, что и в будущем в его жизни найдется место мужественным поступкам.

Летом этого года И.Ситников вместе со своим терьером по кличке Дружок обнаружил элементы вражеского БПЛА и сбившей его ракеты. Находки представляли потенциальную угрозу, поскольку могли содержать несдетонированные боевые заряды.

Распоряжение о награждении И.Ситникова медалью подписано Председателем Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентиной Матвиенко.