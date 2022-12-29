Построено первое сельское пожарное депо

В селе Терновка под Севастополем введено в эксплуатацию пожарное депо на два выезда. Объект должны были достроить еще в конце прошлого года.

«Севгосстройнадзор выдал заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства «Строительство пожарного депо в с.Терновка на два пожарных выезда» требованиям проектной документации. Территория пожарного депо подразделяется на два основные функциональные зоны: производственную и учебно-спортивную», — сообщили в Севгосстройнадзоре.

Объект построен в рамках госпрограммы развития Севастополя. Пожарное депо состоит из зоны хранения автомобилей с постом технического обслуживания и двухэтажного административно-бытового здания. В нем располагаются служебные кабинеты, диспетчерская, мастерская с кладовой для ключей и запасных частей, учебный класс, помещение для хранения и проверки СИЗОД, гардеробная и душевые, комната отдыха и комната приема пищи, конференц-зал, инженерные помещения, пост газодымозащитной службы с компрессорной.

Пожарное депо на четыре выезда сейчас строится в селе Павловка в Байдарской долине. Еще одно — проектируется. Депо построят в селе Полюшко на Северной стороне Севастополя.

«Раньше в сельской местности у нас не было пожарных депо, поэтому мы приняли решение включить эти объекты в госпрограмму. В соответствии с Концепцией развития севастопольской спасательной службы до 2030 года планируется ввод в эксплуатацию трех пожарных депо. Пожарное депо в Терновке — это наш первый сданный объект», — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Напомним, строительство пожарного депо в Терновке началось в январе 2021 года подрядчиком ООО «Крым инерт техника». Планировалось, что объект будет сдан в декабре. Позже сроки были перенесены на апрель-май 2022 года. За это время стоимость строительства выросла на 30%, увеличившись до 158 млн рублей.