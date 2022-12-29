Определены получатели субсидий на строительство зарядных станций для электромобилей

Деньги от города получат два общества с ограниченной ответственностью: севастопольское — «Крым оил» и московское —- «Оператор заправочных станций».

Согласно приказу департамента транспорта от 26 декабря из бюджета Севастополя на возмещение части затрат по строительству объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта и на закупку оборудования, а также техническому присоединению к электрическим сетям в 2022 году ООО «Крым оил» выделяют 9,34 млн рублей, ООО «Оператор заправочных станций» — 9,3 млн рублей.

Напомним, на закупку, техническое присоединение и оснащение новых зарядных станций правительство РФ выделило в 2022 году Севастополю 49,7 миллиона рублей. На территории города планировалось до конца года создать 18 заправок для электромобилей, всего их по программе должно быть 36.

Город за одну построенную электрозаправку компенсирует 60% затрат, но не более 1,86 млн рублей. На технологическое присоединение компенсируют 30%, но не более 900 тысяч рублей.

Первую высокоскоростную зарядную станцию для всех видов электротранспорта открыли в Севастополе в начале июля у здания городского правительства на ул.Ленина, 2.

Установленная зарядная станция Jupiter компании Electrocars общей мощностью 82 кВт подходит для любых электромобилей с постоянным и переменным током. Время зарядки — от 30 минут до 1,5 часов. Станция подключается к сети 400 В, способна за один час зарядить электромобиль на 250-300 км пути и имеет коннекторы CCS2 + CHAdeMO + Type2. Она также подключена к сетям 4G, Enternet, Wi-Fi, может работать при температурах от -30 С до 55 С.