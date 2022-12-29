На Приморском бульваре весной опять зацветут тюльпаны

Высадка весенних луковичных полным ходом идет на клумбах в городских парках и скверах. Об этом сообщили ГБУ «Парки и скверы» на своей страничке ВКонтакте.

В конце декабря посадки начались сразу в нескольких районах города.

Предприятие отрапортовало о высадке тюльпанов и нарциссов в сквере Героев Советского Союза, а после и на клумбах Приморского бульвара.

Как обычно, в второй половине апреля в городских клумбах дружно зацветут гиацинты, нарциссы и тюльпаны, в очередной раз удивляя севастопольцев разнообразием видов этих весенних цветов.

К сожалению, их цветение традиционно будет ограничено тремя неделями.

Зато уже теперь высажена виола на клумбе в районе автовокзала, у памятника Сенявину...

Одновременно в сквере на улице Колобова работники предприятия высадили кусты лавровишни, на площади Ушакова уложили рулонный газон, а в парке Победы высадили 50 саженцев пузыреплодника калинолистного. В том же парке Победы выполнили омолаживающую обрезку сантолины.

Кроме того, 12 саженцев крымской акации (альбиции ленкоранской) посадили в районе школы №61.

Отдельным видом работы для ГБУ «Парки и скверы» стала обрезка сухих деревьев и веток. Такие работы в последнее время выполнены в сквере 60-летия СССР, а также вдоль дороги на улицах Пирогова и Второй Обороны.