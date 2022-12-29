Крыму нужно больше поездов из Москвы

Власти Крыма рассчитывают на запуск в 2023 году шести дополнительных ежедневных поездов из Москвы, сообщил в среду в эфире телеканала «Крым-24» министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Компания-перевозчик ранее сообщала, что с декабря по март 2023 года между Крымом и Москвой будут курсировать четыре поезда.

«Мы в серьезном жестком диалоге с РЖД и федеральным правительством, потому что нужно как минимум плюс шесть ежедневных поездов из Москвы. Нормальных, качественных», — цитирует В.Волченко ТАСС.

Крымский министр добавил, что «уже есть решение по закупке дополнительного подвижного состава, новых вагонов, в том числе».

Авиасообщение с единственным на Крымском полуострове гражданским аэропортом приостановлено с конца февраля 2022 года, ближайшие работающие аэропорты — в Сочи и Ставропольском крае.