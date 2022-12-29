Губернатор хочет иметь первого заместителя

В последние дни уходящего года в Законодательное собрание города внесен законопроект «О Правительстве Севастополя». Автор документа — губернатор Михаил Развожаев.

Как сказано в пояснительной записке, принятие проекта закона позволит привести законодательные акты города Севастополя в соответствие с требованиями федерального и регионального законодательств.

Законопроектом определяется статус городского правительства как высшего исполнительного органа Севастополя, порядок его формирования и отставки, а также освобождения от должности членов правительства, их основные полномочия, порядок формирования, направления деятельности и правовой статус аппарата губернатора и правительства.

Кроме того, проектом закона в целях приведения законов Севастополя в соответствие с Уставом города в состав правительства включается первый заместитель губернатора.

«Первый заместитель губернатора и заместители губернатора назначаются на должность Губернатором по согласованию с Законодательным собранием на срок, соответствующий сроку полномочий губернатора. Губернатор имеет право отозвать предложенные им кандидатуры, а также повторно внести кандидатуры на такие должности, решение об отказе в согласовании назначения которых было принято Законодательным Собранием», — сказано в документе.

В полномочия первого зама входит: исполнение обязанностей губернатора в случае его отсутствия; участие в заседаниях правительства с правом решающего голоса; участие в подготовке правовых актов правительства, обеспечение их исполнения; координация и контроль деятельности директоров департаментов, иных руководителей исполнительных органов; обеспечение исполнение поручений губернатора и многое другое.

При осуществлении своих полномочий первый заместитель губернатора подотчетен губернатору.

Семеро замов

Сейчас у губернатора Севастополя семь заместителей. Каждый отвечает за определенные направления.

Больше всего отвественности у Алексея Парикина. На нем — горхоз, департаменты и управления сельского хозяйства и потребительского рынка, капитального строительства и жилищного надзора, промышленной и энергетической безопасности, транспорта, ветеринарии, тарифов и реализация госпрограммы развития Севастополя.

Светлана Пирогова курирует аппарат губернатора и правительства города, контрольное управление, деятельность мировых судей и учреждений ЗАГС.

Под ответственностью Игоря Михеева сфера образования и науки, культура, молодежь и спорт.

Александр Кулагин отвечает за здравоохранение, соцобеспечение и инспекцию труда.

Николай Гордюшин контролирует работу департаментов архитектуры, имущественных и земельных отношений, Севреестра и Севнаследия.

Мария Литовко курирует экономический блок, цифровое развитие и управление туризма.

Сергей Толмачев ответственен за внутреннюю и информационную политику Севастополя, а также за экологию.